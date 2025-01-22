إدارة نجم مقرة تتلقى الدعم من “كوسيدار” وتوجه الشكر لرئيس الجمهورية

كشفت إدارة نادي نجم مقرة، اليوم الأربعاء، عن قيام شركة “كوسيدار”، بتخصيص قيمة مالية معتبرة، لدعم الفريق.

وفي بيان لها، أوضحت إدارة نجم مقرة، عن تخصيص شركة “كوسيدار”، مبلغ قدره 18 مليار سنتيم، لدعم الفريق.

كما أضاف ذات البيان، بأن هذا المبلغ سيتم صرفه على ثلاث دفعات، وتقدر الدفعة الأولى التي سيتلقاها الفريق بـ6 مليار سنتيم، بعد أن يتم توقيع العقد الأسبوع المقبل.

وحرصت إدارة نجم مقرة، على توجيه الشكر لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للاهتمام الذي يوليه لقطاع الرياضة، بالإضافة لوزير الرياضة، وليد صادي، والرئيس المدير العام لمجمع “كويسيدار”، حميد خمليش.