إدارة نصر حسين داي تعلن افتتاح المتجر الرسمي للفريق

كشفت إدارة نادي نصر حسين داي، الناشط في القسم الثاني هواة، اليوم الأربعاء، عن افتتاحها المتجر الرسمي للفريق.

ونشرت إدارة النصرية، عبر صفحتها الرسمية، بيان، اوضحت من خلاله، بان افتتاح المتجر الرسمي للفريق سيكون يوم الأربعاء المقبل، 11 اكتوبر الجاري، بمركب بن صيام.

وأبدت مسؤولي نصر حسين داي، ثقتهم الكبير في المنتوج الذي سيتم عرضه بمتجر الفريق، كما شفت بالن سعر القميص في حدود 3 آلاف دينار.

ووجهت إدارة نصر حسين داي، دعومة عامة لأنصار الفريق، من أجل حضزر افتتاح المتجر الرسمي للنادي.