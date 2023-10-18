إدارة نيس تتخذ اجراءات عقابية ضد عطال

شهدت قضية الدولي الجزائري يوسف عطال، لاعب نادي نيس الفرنسي، تطورات جديدة، اليوم الأربعاء، بخصوص منشوره الذي أبدى فيه تضامنه مع فلسطين.

ونشرت إدارة نادي نيس الفرنسي، اليوم الأربعاء، بيانا في هذا الخصوص، عبر موقعها الرسمي، أوضحت من خلاله، خضوع عطال لجلسة استماع، من مسؤولي الفريق.

كما أوضح مسؤولو النادي الفرنسي، باتخاذه أول قرار تأديبي في حق الدولي الجزائري، والذي يقضي بايقافه إلى إشعار آخر.

ومن جهة أخرى أشارت إدارة نادي نيس، إلى أن يوسف عطال، سيكون معرضا لعقوبات أخرى من قبل السلطات الرياضية الفرنسية والقضائية.