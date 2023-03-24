إدارة نيس تشيد بأداء بوعناني مع الخضر

علقت إدارة نادي نيس الفرنسي، على أداء لاعبها الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني، في أول مشاركة له مع المنتخب الوطني.

ونشرت إدارة نيس، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “تويتر”، تغريدة جاء فيها: “فوز للجزائر، وأداء رائع لجناح نيس”.

كما أرفق مسؤولو فريق نيس الفرنسي، هذه التغريدة، بصورة لنجمهم الصاعد، الدولي الجزائري بوعناني.

يذكر أن بدر الدين بوعناني، سجل أول ظهور له مع الخضر أمس الخميس، في مواجهة النيجر، أين دخل بديلا ونجح في منح تمريرة حاسمة.