إدارة نيس تقاسم بوداوي احتفاله بعيد ميلاده

هنأت إدارة نادي نيس الفرنسي، اليوم الأربعاء، لاعبها الدولي الجزائري هشام بوداوي، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت الحساب الرسمي لنادي نيس، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر، احتفالا بهذه المناسبة.

قاسمت إدارة النادي الفرنسي، لاعبها الدولي الجزائري احتفاله بعامه الـ23، والذي يتزامن وتاريخ الـ23 سبتمبر من كل سنة.

ويذكر أن هشام بوداوي، يعمل حاليا للعودة من الإصابة التي يعاني منها، قصد العودة للمنافسة ضمن تشكيلة ناديه نيس، في أقرب فرصة.