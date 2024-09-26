إدارة نيس تقرر تحصين عقد بوعناني

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم الخميس، أن إدارة نادي نيس، قررت إتخاذ قرار مهما بشأن مستقبل لاعبها الدولي الجزائري، بدرالدين بوعناني.

وحسب ما ورد في تقرير لموقع “ليكيب” الفرنسية، فإن إدارة نادي نيس، قررت تجديد عقد اللاعب، بدرالدين بوعناني.

وأضاف المصدر، أن اللاعب الجزائري، لايزال مرتبطا بعقد مع نيس لغاية 2027، ويقترب من تمديد عقده لغاية سنة 2029.

للإشارة، خاض بوعناني، 6 مباريات مع نادي نيس، منها مناسبتين كأساسي، منذ إنطلاق الموسم الجديد.