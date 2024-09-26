إعــــلانات
الرياضة

إدارة نيس تقرر تحصين عقد بوعناني

بقلم فيصل زيان بوزيان
إدارة نيس تقرر تحصين عقد بوعناني
  • 13
  • 0

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم الخميس، أن إدارة نادي نيس، قررت إتخاذ قرار مهما بشأن مستقبل لاعبها الدولي الجزائري، بدرالدين بوعناني.

وحسب ما ورد في تقرير لموقع “ليكيب” الفرنسية، فإن إدارة نادي نيس، قررت تجديد عقد اللاعب، بدرالدين بوعناني.

وأضاف المصدر، أن اللاعب الجزائري، لايزال مرتبطا بعقد مع نيس لغاية 2027، ويقترب من تمديد عقده لغاية سنة 2029.

للإشارة، خاض بوعناني، 6 مباريات مع نادي نيس، منها مناسبتين كأساسي، منذ إنطلاق الموسم الجديد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/iqkXe
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر