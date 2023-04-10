إدارة نيس تهنئ بوداوي لبلوغه هذا الرقم مع الفريق

وجهت إدارة نادي نيس الفرنسي، تهانيها لنجمها الدولي الجزائري هشام بوداوي، بعد تمكنه من بلوغ رقم مهم مع الفريق.

ونشرت إدارة نادي نيس، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، كشفت من خلاله بلوغ بوداوي مباراته رقم 100 مع الفريق.

كما أرفق مسؤولو النادي الفرنسي هذه التغريدة، بصورة للدولي الجزائري، ورابط يفصل مشوار بوداوي مع الفريق إلى غاية اليوم.

يذكر أن هشام بوداوي، يعد أحد الركائز الأساسية في تشكيلة ناديه نيس الفرنسي، يقدم هذا الموسم أحد أفضل مستوياته مع الفريق.