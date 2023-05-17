إدارة نيس توجه تهنئة خاصة لعطال

وجهت إدارة نادي نيس الفرنسي، اليوم الأربعاء، رسالة تهنئة خاصة لنجمها الدولي الجزائري يوسف عطال.

ونشرت إدارة نيس، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر” تغريدة بمناسبة عيد ميلاد عطال، جاء فيها: “اليوم 27 عاما.. عيد ميلاد سعيد يوسف”.

كما أرفق مسؤولو النادي الفرنسي، هذه التغريدة، بصورة لنجمهم الدولي الجزائري، بقميص ناديه نيس.