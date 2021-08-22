إدارة نيس تُقدم عرضا رسميا للتعاقد مع ديلور

قدمت في الساعات القليلة الماضية إدارة فريق نيس الفرنسي عرضا رسميا من أجل التعاقد مع النجم الدولي الجزائري أندي ديلور.

صحيفة “ليكيب” كشفت حسب مصادرها الخاصة أن العرض المُقدم من فريق الجنوب الفرنسي بلغت قيمته 10 ملايين أورو.

وأضاف ذات المصدر أن العرض تم رفضه على الفور من قبل إدارة فريق مونبولييه الفرنسي التي تُريد الحفاظ على قائدها.

وفي نفس السياق أكد رئيس مونبولييه “نيكولان” في تصريحات صحفية أن ديلور لا يزال لاعبا لفريقه.