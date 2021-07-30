إدارة نيم توضح بخصوص مستقبل فرحات

تطرقت إدارة نادي نيم الفرنسي، لمستقبل لاعبها الدولي الجزائري زين الدين فرحات والذي يقترب من الرحيل عن الفريق هذا الصيف.

ونشرت إدارة نادي نيم، تغيردة عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، أوضحت من خلالها: “زين الدين فرحات يواصل تدريباته مع الفريق”.

وأضاف مسؤولي النادي الفرنسي: “فرحات يبقى مرشحا لمغادرة الفريق، إلا أن كل العروض المقترحة إلى حد الآن غير مرضية”.

وتابعت إدارة نادي نيم: “زين الدين فرحات جاهز من الناحية البدنية، يبقى فقط مشكل الرغبة”.

يذكر أن الصحافة الفرنسية، ربطت مؤخرا اسم الدولي الجزائري زين الدين فرحات، بنادي أولمبيك مرسيليا.