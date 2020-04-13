إدارة نيوكاسل تتجه لشراء عقد بن طالب

الرياضة
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إدارة نيوكاسل تتجه لشراء عقد بن طالب
بقلم كريم.تيغرمت

تتجه إدراة نادي نيوكاسل الإنجليزي، للإحتفاظ بخدمات الدولي الجزائري نيبل بن طالب، من خلال شراء عقده في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت وشائل إعلام إنجليزية، اليوم الإثنين، أن رئيس نيوكاسل، ستيف بروس، جد مقتنع بالمردود الذي قدمه بن طالب، مع الفريق منذ جانفي المنصرم. ويفكر في شراء عقده نهائيا.

ويسعى المسؤول الأول في النادي الإنجليزي لتفعيل خاصية الشراء التي يتضمنها عقد إعارة بن طالب، من نادي شالك الألماني. لشراء عقده مقابل حوالي 9 مليون أورو.

يذكر أن نبيل بن طالب، يلعب على شكل إعارة في نادي نيوكاسل الإنجليزي، وهو مرتبط بعقد مع ناديه شالك الألماني إلى غاية جوان 2021.


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