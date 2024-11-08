إدارة هال سيتي تكشف فترة غياب بشير بلومي عن الميادين

كشفت إدارة نادي هال سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، مستجدات الوضع الصحي للاعبها الدولي الجزائري بشير بلومي.

ونشرت إدارة هال سيتي، بيان عبر الموقع الرسمي للفريق، أوضحت فيه، بأن بلومي تعرض لاصابة على مستوى الرباط الصليبي الأمامي.

وبخصوص فترة غياب الدولي الجزائري، أضاف ذات البيان، بأن بلومي، قد يغيب عن الميادين إلى غاية نهاية الموسم الجاري.

وأكدت إدارة نادي هال سيتي، دعمها الكامل لنجمها الجزائري، طيلة فترة علاجه، مع تأكيد وقوف الطاقم الطبي إلى جانبه.

يذكر أن بشير بلومي، تعرض لإصابة يوم الثلاثاء الماضي، خلال مشاركته في مباراة ناديه هال سيتي، في مواجهة أوكسفورد يونايتد.