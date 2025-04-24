إدارة هيرتا برلين توافق على انتقال نجمها الجزائري لنادي ليفركوزن

منحت إدارة نادي هيرتا برلين الألماني، موافقتها المبدئية، لبيع عقد نجمها الدولي الجزائري ابراهيم مازة، لنادي بايرن ليفركوزن.

وكشف الصحفي المختص في انتقالات اللاعبين، فابريزو رومانو، اليوم الخميس، عبر حسابه على منصة “X”، عن توصل إدارتي هيرتا برلين، وبايرن ليفركوزن، لاتفاق مبدئي، بخصوص انتقال ابراهيم مازة.

كما أوضح ذات المصدر، بأن الدولي الجزائري، من المقرر أن يمضي قريبا على عقده الجديد، مع نادي بايرن ليفركوزن، مقابل 10 ملايين أورو.

يذكر أن ابراعيم مازة، قدم عذا الموسم مع ناديه هيرتا برلين، أحد أفضل مستوياته، أين شارك في 32 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف، ومنح ثلاث تمريرات حاسمة.