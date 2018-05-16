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إدارة “هيلاس فيرونا” تُحدد سعر “محمد فارس”

الرياضة
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إدارة “هيلاس فيرونا” تُحدد سعر “محمد فارس” محمد فارس
بقلم حواز عبد النور

يقترب النجم الدولي الجزائري “محمد فارس” من ترك فريقه “هيلاس فيرونا” بعد السقوط للدرجة الثانية الإيطالية صوب إحدى الأندية الكبيرة.

حيث كشفت وسائل الإعلام الإيطالية الصادرة صبيحة اليوم الأربعاء أن مسؤولي فريق هيلاس فيرونا حددوا سعر تسريح الظهير الأيسر الجزائري.

وأضافت نفس المصادر أن إدارة نادي هيلاس فيرونا تُطالب بقيمة تتراوح بين 5 و8 مليون أورو لتسريح صاحب ال22 عاما.

وللتذكير فإن محمد فارس مطلوب من أندية إيطالية كثيرة أبرزها نابولي، بولونيا إضافة إلى فيورنتينا الأقرب لضمه في الميركاتو الصيفي.

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