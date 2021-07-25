إدارة واد سلي تراسل رئيس الجمهورية بسبب الحڨرة

راسلت إدارة فريق مستقبل شبيبة واد سلي مؤخرا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بسبب تعرضها للحڨرة حسبها.

وحسب الرسالة التي تحصل موقع النهار أونلاين على نسخة منها طالبت إدارة واد سلي من رئيس الجمهورية فتح تحقيق في دورة “البلاي أوف”.

ووصف النادي الذي احتل المركز الأول في القسم الثاني للهواة مجموعة الغرب ماحدث في دورة البلاي أوف بالعار.

وأضافت الرسالة أن زملاء اللاعب حريزي تعرضوا لظلم تحكيمي كبير في مواجهتي البلاي أوف وسرقة تحت أعين الجميع.