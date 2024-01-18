إدارة واست هام تتخذ قرارا مهما بشأن مستقبل بن رحمة

كشفت تقارير إعلامية أوروبية، أمس الأربعاء، أن إدارة نادي واست هام إتخذت قرراها بشأن رحيل لاعبها الدولي الجزائري سعيد بن رحمة.

وحسب ما نقله موقع “actu foot” الفرنسي، عن “ذاصن” البريطاني، فإن إدارة “الهامرز” قررت السماح لبن رحمة الرحيل على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.