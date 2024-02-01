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الرياضة

إدارة واست هام ترفض عرض فولهام للتعاقد مع بن رحمة

بقلم فيصل زيان بوزيان
إدارة واست هام ترفض عرض فولهام للتعاقد مع بن رحمة
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يبدو أن مسلسل انتقال اللاعب الدولي الجزائري من نادي واست هام إلى نادي ليون الفرنسي، يوشك على نهايته.

وحسب ما كشفه الصُحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، عبر حسابه بمنصة “إكس”، فإن إدارة نادي واست هام رفضت عرض نادي فولهام المتأخر، والمتمثل في استعارة اللاعب لغاية نهاية الموسم.

وأكد فابريزيو رومانو، أن اللاعب بن رحمة، متواجد في مدينة ليون الفرنسية، لإكمال إجراءات انتقاله إلى نادي ليون.

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