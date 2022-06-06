إدارة واست هام منفتحة لمناقشة العروض بشأن بن رحمة

كشفت عديد التقارير الصُحفية البريطانية، عن انفتاح إدارة فريق واست هام، للاستماع للعروض المقدمة بشأن لاعب الخضر السعيد بن رحمة.

ونقلت، أمس الأحد تقارير صحفية بريطانية عديدة، عن جاهزية إدارة”الهامرز”، للاستماع للعروض المقدمة بشأن الدولي الجزائري السعيد بن رحمة.

وأوضحت ذات المصادر، أنّ خرجة إدارة فريق واست، بوضع لاعب الخضر للبيع خلال المركاتو الصيفي الحالي، بسبب اهتمامها بلاعب برشلونة المُعار لأودينيزي الإيطالي جيرارد ديلوفولو.

يذكر أن، لاعب المنتخب الوطني، السعيد بن رحمة لا يزال مرتبطا بعقد مع فريقه واست هام لأربع سنوات قادمة.

وسبق لبن رحمة، أن وقّع عقده مع واست هام، في المركاتو الشتوي المنقضي، بعد أن جاء معاراً من بريتنفورد في أكتوبر 2020.