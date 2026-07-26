إدارة وداد تلمسان تعيّن عبد القادر رحماني رئيسًا شرفيًا

أعلنت إدارة نادي وداد تلمسان عن تعيين المدير العام لـمجمع أورو عبد القادر رحماني السيد عبد القادر رحماني رئيسًا شرفيًا للنادي في خطوة تعكس حرصها على تكريم الشخصيات الداعمة للحركة الرياضية.

ويأتي هذا القرار تقديرًا للدور الذي يطلع به عبد القادر رحماني في دعم النادي ومرافقة مسيرته إلى جانب إسهاماته المتواصلة في خدمة الرياضة المحلية وتشجيع فئة الشباب بما يعزز أواصر التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والنوادي الرياضية.

ويعد هذا التعيين رسالة تقدير لكل الفاعلين الذين يساهمون في تطوير المشهد الرياضي كما يجسد رؤية إدارة وداد تلمسان الرامية إلى إشراك الكفاءات والشخصيات الداعمة في مسيرة النادي بما يخدم أهدافه ويعزز حضوره على مختلف الأصعدة.

كما تم تعيين السيد طاولي نسيم رئيسًا لفرع كرة القدم والسيد جليلي سفيان رئيسًا للفئات الشبانية.