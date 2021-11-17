إدارة وفاق سطيف تبدي تضامنها مع أسطورتها الأسبق عجيسة

عبرت إدارة فريق وفاق سطيف، عن تضامنها مع أسطورة الفريق، نصر الدين عجيسة، بالنظر لمعاناته من وعكة صحية.

ونشرت إدارة الوفاق، بيانا عبر الصفحة الرسمية للفريق جاي فيه: “تعرض اللاعب السابق للوفاق نصر الدي عجيسة لوعكة صحية”.

وأضاف بيان الوفاق: “عجيسة يرقد حاليا في مستشفى سطيف، وحالته مستقرة، ونطلب من أنصار الفريق الدعاء له بالشفاء العاجل”.

يذكر أن نصر الدين عجيسة، يعد من أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم الكرة السطايفية، وأحد صناع أمجاد النادي.