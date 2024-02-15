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الرياضة

إدارة وفاق سطيف تبدي تضامنها مع مرضى السرطان في يومهم العالمي

بقلم كريم تيغرمت
إدارة وفاق سطيف تبدي تضامنها مع مرضى السرطان في يومهم العالمي
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أبدت إدارة فريق وفاق سطيف، تضامنها مع مرضى السرطان، بمناسبة يومهم العالمي، الذي يتزامن وتاريخ 15 فيفري من كل سنة.

كتبت إدارة النادي السطايفي، في صفحتها الرسمية، بهذه المناسبة: “في اليوم العالمي لمرضى السرطان، تشد إدارة وفاق سطيف على أيدي كل المرضى”.

كما وجه مسؤولو الوفاق رسالة توعية: “ندعو الجميع لرفع الوعي، من خلال الوقاية والكشف المبكر”.

وختمت إدارة وفاق سطيف: “نتمنى لكل المرضى الشفاء العاجل والتحلي بالأمل والشجاعة والإرادة، للتغلب على مرض السرطان”.

رابط دائم : https://nhar.tv/pUGDn
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