إدارة وفاق سطيف تبدي تضامنها مع مرضى السرطان في يومهم العالمي

أبدت إدارة فريق وفاق سطيف، تضامنها مع مرضى السرطان، بمناسبة يومهم العالمي، الذي يتزامن وتاريخ 15 فيفري من كل سنة.

كتبت إدارة النادي السطايفي، في صفحتها الرسمية، بهذه المناسبة: “في اليوم العالمي لمرضى السرطان، تشد إدارة وفاق سطيف على أيدي كل المرضى”.

كما وجه مسؤولو الوفاق رسالة توعية: “ندعو الجميع لرفع الوعي، من خلال الوقاية والكشف المبكر”.

وختمت إدارة وفاق سطيف: “نتمنى لكل المرضى الشفاء العاجل والتحلي بالأمل والشجاعة والإرادة، للتغلب على مرض السرطان”.