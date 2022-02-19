إدارة وفاق سطيف تتخذ اجراءات تأديبية في حق جحنيط وبن بلعيد

قررت إدارة وفاق سطيف، اتخاذ اجراءات تأديبية في حق الثنائي، أكرم جحنيط و أمين بن بلعيد، بإحالتهما على المجلس التأديبي.

وكشفت إدارة الوفاق في بيان لها، عن استبعاد جحنيط وبن بلعيد، من السفرية المقبلة للفريق إلى جنوب إفريقيا.

كما تقرر تحويل هذا الثنائي للتدرب رفقة رديف الفريق بداية من يوم الأحد، وإلى غاية مثلوهما أمام المجلس التأديبي

في حين تم توجيه آخر إنذار للاعبين المتسببين في المشاكل، مع تدوين غياب أي لاعب عن التدريبات من طرف محضر قضائي.

وأوضح مسؤولو الوفاق، بأن الاتفاق الذي يربط اللاعبين بالإدارة، ينص على تسوية منح المباريات بعد كل 5 مواجهات، وهو ما قامت به قبل مواجهة الرجاء.