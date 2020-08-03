إدارة وفاق سطيف تتراجع عن الاستقالة الجماعية

الرياضة
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إدارة وفاق سطيف تتراجع عن الاستقالة الجماعية
بقلم كريم.تيغرمت

قررت إدارة وفاق سطيف التراجع عن استقالتها الجماعية، مثلما سبق لها الإعلان عنه، وذلك إلى غاية نهاية الحجر الصحي.

وكشف جابر زغلاش، رئيس ديريكتوار الوفاق، في تصريح “للنهار”: “هذا الديريكتوار معين من طرف البلدية، ومديرية الشباب والرياضة”.

وأضاف: “مهمتنا بالدرجة الأول هي إدارية، وبما أنه تم الإعلان عن نهاية الموسم، سننتظر نهاية الحجر الصحي لبرمجة جمعية عامة، وفتح الترشيحات لرئاسة النادي”.

وتابع ناصر زغلاش: “كل هذه الأمور سينضمها الديريكتوار الحالي، حتى لا يكون هناك شغور إداري، إلى غاية تنصيب الرئيس الجديد للفريق، لتنتهي بذلك مهمة هذا الديريكتوار”.


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