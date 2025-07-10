إدارة وفاق سطيف تتلقى أخبارا سارة من “الفيفا”

تلقت إدارة فريق وفاق سطيف، مراسلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيما تعلق بمنع تسجيل اللاعبين الجدد في النادي.

ونشرت إدارة وفاق سطيف، اليوم الخميس، بيان، عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، كشفت فيه، عن تلقيها مراسلة من “الفيفا”، تؤكد قرار رفع منع تسجيل اللاعبين الجدد عن الفريق.

كما أضاف ذات البيان، بأن هذا القرار يأتي، بعد قيام إدارة النادي بتسوية ملف النزاع الذي كان قائما مع لاعبها الأسبق، المالي جيدو عبد السلام.

وطمأنت إدارة الوفاق، أنصار النادي، بان عملية تسجيل اللاعبين الجدد ستنطلق في الساعات القليلة المقبلة.

كما جدد مسؤولي الفريق، التزامهم بالعمل القانوني، والاحترافي في تسيير شؤون النادي، والتعهد بمواصلة المسار بخطة ثابتة نحو موسم يليق بتاريخ النادي ومكانته.