إدارة وفاق سطيف تثمن مبادرة الولاية اتجاه الفريق

أبدت إدارة نادي وفاق سطيف امتنانها لوالي الولاية، والسلطات المحلية، نظير المساعدات التي قدموها للفريق، بدعمه ماديا ومعنويا.

ونشر مسؤولو وفاق سطيف عبر الحساب الرسمي للفريق رسالة شكر وعرفان، لكل من والي الولاية كمال عبلة، وبقية السلطات المحلية للولاية.

ويأتي هذا، بعد تلقي إدارة النادي السطايفي، مساعدات مالية معتبرة من الولاية، والتي قدرت قيمتها بـ2 مليار سنتيم.

ومن شأن هذه المساعدات، أن تحل الأزمة المالية التي كان يعاني منها الفريق، والتي تسببت في احتجاج اللاعبين في وقت سابق، قبل مباراتهم المقبلة في كأس الكاف.