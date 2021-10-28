إدارة وفاق سطيف تجدد ثقتها في الكوكي لموسم آخر

جددت إدارة وفاق سطيف، ثقتها في مدرب الفريق نبيل الكوكي، وطاقمه الفني، من خلال تجديد عقدهم على رأس العارضة الفنية للوفاق.

وأمضى نبيل الكوكي، على عقده الجديد، مع إدارة الوفاق، والذي يمتد لموسم إضافي، إلى غاية جوان من العام المقبل.

وأقدمت إدارة الوفاق على هذه الخطوة، لاقتناعها بالعمل المنجز إلى حد الآن، ورغبة منها في الحفاظ على استقرار الفريق.

وعليه سيواصل المدرب التونسي مهامه، رفقة بقية أعضاء طاقمه الفني، على رأس وفاق سطيف خلال الموسم الجاري.

طالع أيضا