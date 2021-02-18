إدارة وفاق سطيف تحفز لاعبيها ماديا قبل مواجهة أشانتي كوتوكو

قامت إدارة نادي وفاق سطيف بتحفيز لاعبيها ماديا، قبل مباراة العودة من كأس الكاف، والتي ستجمعهم بفريق أشنتي كوتوكو الغاني.

وأكدت إدارة النادي السطايفي، عبر الحساب الرسمي للفريق، أن مسؤولي الإدارة قاموا بتسوية كل المنح العالقة للاعبين.

وتأتي هذه الخطوة، سعيا لتحفيز اللاعبين قبل مباراة العودة من الدور الـ16 مكرر من كأس الكاف، والتي ستجمع الوفاق، بضيفه أشانتي كوتوكو الغاني.

يذكر أن وفاق سطيف، يسعى لضمان تأهله لدور المجموعات من هذه المنافسة الإفريقية، بعد تحقيقهم للفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1.