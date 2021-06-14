إدارة وفاق سطيف تحفز لاعبيها ماديا

قامت إدارة وفاق سطيف بتسوية منح المباريات للاعبي الفريق، كتحفيز مادي لهم، من أجل مواصلة تألقهم في قادم المباريات.

وكشف مسؤولو النادي السطايفي، عن استفادة لاعبي الفريق من منح العالقة، والخاصة بمباريات نجم مقرة، شبيبة سكيكدة، ونادي بارادو.

وثمنت إدارة الوفاق، التعادل الذي حققه أشبال نبيل الكوكي أمام نجم مقرة، وفوزهم أمام كل من شبيبة سكيكدة، ونادي بارادو.

وبهذا تكون إدارة وفاق سطيف، قد سوت كل المنح العالقة للاعبي الفريق، قصد تحفيز اللاعبين على مواصلة المشوار بنفس العزيمة لكسب رهان المواجهات المقبلة.