إدارة وفاق سطيف تحيل لاعبها غودين على المجلس التأديبي

قررت إدارة وفاق سطيف، إحالة لاعبها النيجيري غودين واكارا، على المجلس التأديبي، بعد اهانته ألوان الفريق في مواجهة مولودية الجزائر.

وأكد رئيس مجلس إدارة الوفاق، عبد الحكيم سرار في تصريح لتلفزيون “النهار”، بأن غودين، رتكب خطأ في حق الفريق.

كما أضاف سرار، بأنه قام بإعلام لاعبه بالمثول أمام المجلس التأديبي للفريق اليوم الإثنين، للنظر في قضيته.

ويأتي هذا بعد قيام اللاعب غودين، برمي قميص الفريق، عقب استبداله في المباراة التي جمعت الوفاق، بمولودية الجزائر.