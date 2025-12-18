إدارة وفاق سطيف تدعم الطاقم الفني للفريق بمساعد مدرب جديد

أعلنت إدارة نادي وفاق سطيف، عن تدعيمها الطاقم الفني الحالي للفريق، بمساعد جديد، للمدرب سريدويافيتش ميلوتين.

وفي بيان نشرته عبر الصفحة الرسمية للنادي، أعلنت إدارة الوفاق، عن تعيين الصربي فيداك براتيتش، في منصب مساعد المدرب الرئيسي للفريق.

كما أوضح مسؤولي الوفاق، بأن فيداك براتيتش، قد باشر مهامه في الفريق، وأن هذه الخطوة تدخل في اطار تدعيم الطاقم الفني، وتعزيز العمل التقني.

وفي ختام بيانها، أبدت إدارة نادي وفاق سطيف، تمنياتها لمساعد المدرب فيداك براتيتش، بالتوفيق في مهامه الجديدة مع الفريق.