إدارة وفاق سطيف تدعم تعداداها بمدافع نجم بن عكنون

نجحت إدارة وفاق سطيف، في حسم صفقة جديدة ضمن الميركاتو الصيفي الجاري، تحضيرا للموسم الكروي الجديد.

وأعلنت إدارة وفاق سطيف، في بيان رسمي، عن تعاقدها مع المدافع شمس الدين لكحل، قادما من نجم بن عكنون.

كما كشف ذات مسؤولي النادي السطايفي، عن توقيع المدافع المحوري لكحل، على عقد يربطه بالوفاق لمدة موسمين.

وأبدت إدارة وفاق سطيف، ترجيبها بمستقدمها الجديد، شمس الدين لكحل، متمنية له موسما كرويا مكلال بالنجاح.