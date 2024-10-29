إدارة وفاق سطيف تدين “حملات التشويش” التي تطال الفريق

نشرت إدارة نادي وفاق سطيف، بياناً تستنكر فيه التصريحات التي أدلى بها مسير ولاعب سابق في الفريق، لوسائل الإعلام مؤخرا.

ونشرت إدارة وفاق سطيف، اليوم الثلاثاء، بيانا عبر صفحة الفريق الرسمية على منصة فيسبوك جاء على النحو التالي: “في الوقت الذي تدعو فيه كل الجهات الرياضية وعلى رأسهم محيط وفاق سطيف، إلى ضبط الأعصاب والالتزام بالحكمة والالتفاف حول الفريق في هذه الظروف الانتقالية التي يمر بها الفريق. يظهر مسير ولاعب سابق للفريق. على إحدى القنوات التلفزيونية ليدعو الأنصار، من ضمن تدخله، لصب غضبهم في الذهاب إلى الملعب وطلب رحيل المناجير الرياضي العام للفريق، السيد بيرة”.

ونددت إدارة الوفاق في بيانها بشدة: “على إثر هذه التصريحات غير المسؤولة، تعبّر إدارة “بلاك إقلس” نادي وفاق سطيف. عن استنكارها لهذا التصرف الذي لا يخدم الرياضة ولا النادي. لافتة للتبعات الوخيمة لهذا التصريح الذي قد تستغله بعض الأطراف لزعزعة استقرار الفريق ومحيطه الاجتماعي”.

للإشارة، سبق للمسير السابق لنادي وفاق سطيف، عبد الحكيم سرار،أن ظهر مؤخرا. في تصريحات إعلامية، تحدث فيها عن الوضعية الحالية للنادي السطايفي.