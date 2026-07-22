إدارة وفاق سطيف ترفع عقوبة المنع من الانتداب المفروضة على الفريق

أعلنت إدارة وفاق سطيف، اليوم الأربعاء، عن تمكنها رفعها عقوبة المنع من الانتداب، التي كانت مفروضة على الفريق.

ونشرت إدارة الوفاق، بيان، عبر صفحتها الرسمية، أكدت من خلاله رفع عقوبة المنع من انتداب وتسجيل اللاعبين.

كما أوضح مسؤولي نادي، بأن رفع هذه العقوبة، جاء بعد قيام الإدارة بتسوية وضعيتها المالية، والقانونية، اتجاه الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ووفق هذه المستجدات، سيكون بامكان فريقر وفاق سطيف، اتمام عملية تسجيل اللاعبين الجدد الذين تم استقدامهم في الميركاتو الصيفي الجاري، للاستفادة من خدماتهم في الموسم الكروي الجديد.