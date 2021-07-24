إدارة وفاق سطيف تستنكر تعرض مدربها للعنصرية

أصدرت إدارة وفاق سطيف اليوم السبت، بيان استنكرت من خلاله، تعرض طاقمها الفني، وعلى رأسه المدرب نبيل الكوكي، للعنصرية من طرف رئيس فريق جمعية عين مليلة.

واتهمت إدارة الوفاق، رئيس جمعية عين مليلة، بن شداد، بالتلفظ بعبارات عنصرية، طالت مدربها نبيل الكوكي، وطاقمه الفني التونسي.

وعليه أبدى مسؤولي النادي السطايفي، تنديدهم واستنكارهم الشديد لهذه الأفعال، والتي اعتبروها لا تمت بصلة للأخلاق الرياضية، وخاصة وأنها صادرة عن رئيس فريق.

ومن جهة أخرى، أبدت إدارة وفاق سطيف، تضامنها الكامل مع مدربها نبيل الكوكي، وطاقمه الفني، وكل الأجانب الناشطين في البطولة الوطنية.