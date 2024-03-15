إدارة وفاق سطيف تستنكر طريقة استقبال أنصارها بملعب 1 نوفمبر

أعلنت إدارة وفاق سطيف استنكارها من التعامل السيئ مع أنصار الفريق المتنقلين إلى مدينة ملعب 1 نوفمبر لمتابعة لقاء شبيبة القبائل.

وقالت إدارة وفاق سطيف أنها تتأسف للمعاملة التي لقيها الأنصار بعدم تخصيص مدخل خاص بهم بحجة إمتلاء المدرج المؤدي إلى مدرج الزوار.

كما أكدت إدارة الفريق أنها تعامل كل الفرق التي تحل بملعب 5 ماي بسطيف بطريقة حسنة، بعدما قالت أن عدد كبير من الأنصار حرموا من مشاهدة المباراة.

وفي الأخير، شكرت إدارة النسر الأسود أنصارها على تنقلهم و دعمهم المنقطع النظير للفريق.