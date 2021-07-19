إدارة وفاق سطيف تطالب الرابطة بتحديد موعد المباريات المتأخرة

أبدت إدارة فريق وفاق سطيف تخوفها من التلاعب بنتائج المباريات المتبقية من بطولة الموسم الجاري، ما دفعها لمطالبة الرابطة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي ذلك.

ونشرت الإدارة السطايفية، اليوم الإثنين، بيان عبر صفحتها الرسمية، جاء فيه: “تطالب إدارة وفاق سطيف، من الرابطة المحترفة لكرة القدم، إجراء المباريات المتأخرة من البطولة المحترفة”.

وبرر مسؤولي وفاق سطيف، طلبهم هذا، في ذات البيان، موضحين: “يأتي هذا تفاديا للتلاعب بنتائج المباريات، وضمان احترام أخلاقيات الرياضة، والمنافسة الشريفة”.