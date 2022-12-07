إدارة وفاق سطيف تعتذر لأنصارها

قدّمت إدارة وفاق سطيف اعتذارها لأنصارها بعدما تعذّر عليها بث المباراة التي ستجري اليوم أمام المستضيف مولودية البيض.

وقالت إدارة “النسر الأسود” و خلية الإعلام التابعة للفريق في بيان لها، اليوم الأربعاء. أنها تقدّمت بطلب إلى المديرية العامة للتلفزيون العمومي لبث مباراة اليوم عبر الصفحة الرسمية للفريق على المباشر، لكن طلبها قوبل بالرفض.

كما تطرّقت إلى أن رد التلفزيون العمومي كان مرفوضا. حيث اعتبرت المؤسسة العمومية الخطوة بـ “الممنوعة”والتي تعرّض الفريق الى عقوبات قاسية، حسب ذات البيان.

وختمت إدارة الفريق بأنها تسعى دائما لخدمة الجمهور السطايفي قدر المستطاع في إطار الحقوق المتاحة.

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