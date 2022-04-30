إدارة وفاق سطيف تعزي لاعبها الأسبق ماتام

وجهت إدارة نادي وفاق سطيف، اليوم السبت، رسالة تعزية ومواساة للاعبها الأسبق رضا ماتام، إثر وفاة والدته.

ونشرت إدارة النادي السطايفي، عبر حسابها الرسمي، نبأ وفاة والدة لاعبها الأسبق ر ضا ماتام، وزوجة لونيس ماتام.

كما أبدت إدارة الوفاق، تضامنها العميق، وتعازيها الخالصة، لرضا ماتام، وكل عائلة الفقيدة، إثر هذا المصاب الجلل.