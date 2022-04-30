إدارة وفاق سطيف تعزي لاعبها الأسبق ماتام
بقلم كريم تيغرمت
وجهت إدارة نادي وفاق سطيف، اليوم السبت، رسالة تعزية ومواساة للاعبها الأسبق رضا ماتام، إثر وفاة والدته.
ونشرت إدارة النادي السطايفي، عبر حسابها الرسمي، نبأ وفاة والدة لاعبها الأسبق ر ضا ماتام، وزوجة لونيس ماتام.
كما أبدت إدارة الوفاق، تضامنها العميق، وتعازيها الخالصة، لرضا ماتام، وكل عائلة الفقيدة، إثر هذا المصاب الجلل.
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ والدة اللاعب السابق للوفاق رضا متام وزوجة المرحوم لونيس متام وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم عائلة وفاق سطيف بأخلص تعازيها القلبية إلى عائلة الفقيدة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته و يسكنها فسيح جناته.
إنا لله و إنا إليه راجعون. pic.twitter.com/KaeI8yRswb
— Entente Sportive Sétifienne (@essetifienne) April 30, 2022
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