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الرياضة

إدارة وفاق سطيف تعزي لاعبها الأسبق ماتام

بقلم كريم تيغرمت
إدارة وفاق سطيف تعزي لاعبها الأسبق ماتام
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وجهت إدارة نادي وفاق سطيف، اليوم السبت، رسالة تعزية ومواساة للاعبها الأسبق رضا ماتام، إثر وفاة والدته.

ونشرت إدارة النادي السطايفي، عبر حسابها الرسمي، نبأ وفاة والدة لاعبها الأسبق ر ضا ماتام، وزوجة لونيس ماتام.

كما أبدت إدارة الوفاق، تضامنها العميق، وتعازيها الخالصة، لرضا ماتام، وكل عائلة الفقيدة، إثر هذا المصاب الجلل.

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