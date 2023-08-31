إدارة وفاق سطيف تعلن تسديد ديونها لدى لجنة تسوية النزاعات

نجحت إدارة فريق وفاق سطيف، في حل مشكلة ديونها لدى لجنة النزاعات، والخاصة بديون اللاعبين والمدربين السابقين للفريق.

ونشرت إدارة وفاق سطيف ، بيان اليوم الخميس، أكدت فيه تسوية كل ديونها لدى لجنة تسوية النزاعات، من مستحقات لاعبين، ومدربين سابقين.

وأكدت مسؤولي الوفاق، بأنه تم صب كل المستحقات، في حسابات 29 لاعب محلي، بقيمة إجمالية بلغت أزيد من 27 مليار سنتيم.

من جهة أخرى قامت إدارة النادي السطايفي، بتسوية ديونها على مستوى “الفيفا”، والخاصة بكل من المدربين السابقين للفريق نبيل الكوكي، بن حسن وليد، دلهوم كريم، دراكو نوفيتش، بالإضافة للاعب الكاميروني أوندي زانقا.

وبلغت القيمة المالية التي سددتها إدارة وفاق سطيف، على مستوى “الفيفا”، بالدينار المحول للعملة الصعبة، أزيد من 9 مليار سنتيم.