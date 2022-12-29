إدارة وفاق سطيف تعلن طرد لاعبها النيجيري غودوين

أعلنت إدارة وفاق سطيف، عن طرد لاعبها النيجيري غودوين شيكا، من الفريق، بعد فسخ عقده بصفة نهائية.

ونشرت إدارة الوفاق، بيانا عبر الصفحة الرسمية للفريق، أكدت فيه عن طرد اللاعب غودين، بعد فسخ عقده.

كما أوضح مسؤولو الفريق، بأن القرار جاء على خلفية رمي اللاعب لقميص النادي، احتجاجا على استبداله في إحدى المباريات.

وتفاديا منها للدخول في أي نزاع، حرصت إدارة الوفاق على توقيع اللاعب على فسخ عقده مع النادي، قبل مغادرته الجزائر.