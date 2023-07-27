إدارة وفاق سطيف تعلن عقد جمعية عامة استثنائية

أعلنت إدارة فريق وفاق سطيف، عن برمجتها عقد جمعية عامة استثنائية للأعضاء المساهمين، أمسية اليوم الخميس، بمقر النادي.

وكشفت إدارة الوفاق، عبر الصفحة الرسمية للفريق، بأنه سيتم خلال أشغال هذه الجمعية، ترسيم القرارات المتخذة في اجتماعهم الأخير المنعقد يوم 18 جويلية الماضي.

كما أوضح مسؤولو النادي، طبيعة هذه القرارات، والتي تنص على الاستقالة الجماعية للأعضاء المساهمين في الشركة ، والتنازل عن أسهمهم لصالح مجمع “سونلغاز”.

وتعتبر هذه الخطوة، حسب إدارة وفاق سطيف، اجراء قانوني لا بد منه لنقل ملكية الفريق لمجمع “سونلغاز”.