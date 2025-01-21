إدارة وفاق سطيف تعلن فسخ عقد المدرب بن دريس وتعيين الكوكي خلفاً له

أعلنت إدارة نادي وفاق سطيف، اليوم الثلاثاء، توصلها لاتفاق مع مدرب الفريق الأول، رضا بن دريس، لفسخ عقده بالتراضي.

وحسب بيان إدارة النادي، عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، فقد تم الاتفاق مع المدرب التونسي، نبيل الكوكي، لتولي العارضة الفنية للفريق السطايفي لثلاث سنوات مقبلة.

وأوضحت الإدارة، في بيانها، أنه تم التعاقد مع مهاجم كان ينشط في الدرجة الأولى لبطولة لوكسمبورغ، محمد كريم بوحميدي. في انتظار باقي الاستقدامات.