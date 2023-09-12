إدارة وفاق سطيف تعلن فسخ عقد عمراني

أعلنت إدارة وفاق سطيف، اليوم الثلاثاء، عن فسخها عقد مدرب الفريق عبد القادر عمراني، قبل أيام قليلة عن انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ونشرت إدارة النادي السطايفي، بيان، أكد فيه عن توصلها لاتفاق بالتراضي لفسخ عقد المدرب عمراني، وطاقمه الفني.

وأوضح مسؤولي الوفاق، بأن القرار، يأتي بالنظر لعدم توصلهم لاتفاق مع عمراني، وطاقمه، فيما تعلق بالنظام الداخلي للفريق.

من جهة أخرى تقرر توكيل مهمة الإشراف على الفريق في الجولة الاولى من الموسم الجديد للبطولة المحترفة للثنائي بولحجيلات جهاد، وياسين سلاطني، إلى غاية تعيين مدرب جديد.

وفي ختام بيانها، حرضت إدارة وفاق سطيف، على توجيه الشكر للمدرب عبد القادر عمراني، وطاقمه الفني، على العمل المنجز طيلة فترة التحضيرات الصيفية.