إدارة وفاق سطيف تعين مضوي مدربا للفريق

عينت إدارة وفاق سطيف، أمس الأربعاء، المدرب خير الدين مضوي، على رأس العارضة الفنية للفريق.

وأعلنت إدارة الوفاق، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن تنصيب مضوي مدربا جديدا للفريق، بعد توصل الطرفان لاتفاق نهائي.

كما تأتي عودة مضوي، لبيت الوفاق، لتعويض المدرب دزيري بلال، الذي أنهى الموسم مع الفريق الموسم الماضي في المركز الثامن.

يذكر أن خير الدين مضوي، يعتبر إبن الوفاق، وسبق له تولي العارضة الفنية للفريق سابقا، قبل أن يسجل عودته مجددا هذا الصيف.