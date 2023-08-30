إدارة وفاق سطيف تفسخ عقود عدة لاعبين

تواصل إدارة وفاق سطيف، عملية غربلة تعداد الفريق تحسبا للموسم الكروي الجديد 2023-2024، من خلال فسخ عقود عدة لاعبين.

وارتفع عدد اللاعبين الذين تم فسخ عقدهم مع النادي بالتراضي 11 لاعبا، حسبما أعلنته إدارة وفاق سطيف في بيان نشرته أمس الثلاثاء.

وأوضحت الإدارة السطايفية أنه بعد اتمام عملية فسخ عقود كل من إينو نكامبي ودالي يوسف وبلهوشات طارق، وأكزيز أمين، وشاوتي باسم، وواسيني حسام الدين وسراوي يوسف وبن عمران خير الدين.

توصّلت الإدارة إلى اتفاق يقضي بفسخ عقود كل من شبور إسلام وخرشي بدر الدين وبارة خليل.

كما أشار ذات المصدر، إلى أن عملية فسخ العقود تمت بطريقة ودية، بعد تسوية كل المستحقات العالقة.