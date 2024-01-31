إدارة وفاق سطيف تفند الشائعات وتوضح

فندت إدارة فريق وفاق سطيف، اليوم الأربعاء، الشائعات التي تم تداولها مؤخرا، فيما تعلق بالمدرب الجديد للفريق.

ونشرت إدارة الوفاق، بياناً عبر الصفحة الرسمية للفريق، أكدت من خلاله بأن كل الأخبار التي يتم تداولها مؤخرا بخصوص تعيين المدرب الجديد للفريق مغلوطة.

كما اعتبر مسؤولو النادي السطايفي، بأن الغرض من هذه الشائعات المتداولة عبر بعض القنوات الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي، هو زعزعت استقرار النادي.

وفي ختام بيانها، أوضحت إدارة وفاق سطيف، بأن كل المعلومات الرسمية، سيتم نشرها عبر قنوات الاتصال الرسمية للفريق.