إدارة وفاق سطيف تقبل استقالة المدرب نبيل الكوكي

أعلنت إدارة شركة “بلاك” ايغلز نادي وفاق سطيف عن قبول استقالة مدرب الفريق التونسي نبيل الكوكي.

مشيرة إلى أن القرار، جاء في إطار التفاهم والاحترام المتبادل مع تقديرها الكامل للعمل الذي قام به التونسي. خلال الفترة التي قضاها على رأس العارضة الفنية للنادي. سواء من حيث التزامه أو الجهود التي بذلها من أجل تطوير أداء الفريق.

كما تقدمت إدارة وفاق سطيف، بجزيل الشكر والتقدير للمدرب نبيل الكوكي، وطاقمه على كل ما قدموه للنادي، متمنين لهم كل التوفيق والنجاح في مشوارهم المهني.

مبرزة في الأخير، أنه سيتم الإعلان قريبًا عن عدة تغييرات التي سوف تقوم بها إدارة النادي في المرحلة المقبلة.