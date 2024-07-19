إدارة وفاق سطيف تقدم الطاقمين الفني والطبي

قدمت إدارة فريق وفاق سطيف الطاقمين الفني و الطبي، اليوم الجمعة، الذي سيقود الكتيبة السطايفية الموسم القادم الذي سيكون قائده المدرب رضا بن دريس.

وكشفت إدارة الفريق، أن عبد الجليل لوعيل سيتكفل بمنصب مدرب مساعد إلى جانب عظ الدين لوعيل.

فيما سيتكفل بتدريب الحراس كل من سفيان مشحوق و عمار بلهاني، إلى جانب عبد الحميد عروسي الذي سيشغل منصب محلل الأداء و الفيديو. و خير الدين شباح الذي سيكون محضرا بدنيا.

وذكرت إدارة النسر الأسود أن إسماعيل زوبيري هو الذي سيشغل منصب الطبيب الرئيسي، في حين تم تعيين أخصائيين في العلاج الطبيعي و الفيزيائي و الأمر يتعلق بكل من عبد الحكيم بوغازي و أمين أيوب جميلي ومحمد بوشامة و المدلك سعيد طبي.