إدارة وفاق سطيف تكشف عن سبب تسريح بوصوف إلى مجمع السيتي

كشف رئيس المكتب المسير المؤقت لنادي وفاق سطيف، جابر زغلاش، عن سبب إبرام صفقة إنتقال اللاعب إسحاق بوصوف.

وتحدث جابر زغلاش عن صفقة تحويل اللاعب إسحاق بوصوف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم السبت.

وقال: “هذه الصفقة وبالرغم من مردوديتها المالية الإيجابية على خزينة الفريق (900 ألف أورو)، إلا أننا كنا نود بقاء اللاعب سنة أخرى في صفوف الوفاق حتى يستفيد منه الفريق أكثر وينضج تكتيكيا أكثر وبالتالي تزيد قيمة تحويله إلى الاحتراف” .

و أضاف جابر زغلاش أن الظروف السائدة حاليا المتمثلة في توقف البطولة بسبب جائحة كورونا والظروف المادية للنادي ورغبة اللاعب في الاحتراف جعلت منا نرضخ للأمر الواقع، مشيرا بأن الأمور المادية تأتي بعد مصلحة اللاعب والفريق.