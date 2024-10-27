إدارة وفاق سطيف تندد بمحاولة الاعتداء على عبد الكريم بيرة

كشفت إدارة فريق وفاق سطيف، عن تعرض المناجير العام للنادي، عبد الكريم بيرة، لمحاولة اعتداء، صباح أمس السبت.

ونشرت إدارة الوفاق، اليوم الأحد، عبر الصفحة الرسمية للفريق، بياناً، نددت من خلاله بمحاولة الاعتداء، ضد عبد الكريم بيرة.

واعتبر مسؤولو الوفاق، في ذات البيان، بأن الغرض من محاولة الاعتداء، هو خدمة مصالح جهات أخرى، هدفها زعزعة استقرار الفريق.

وأكدت إدارة شركة “بلاك ايقلس “نادي وفاق سطيف”، رفعها دعوى قضائية، جراء هذه التصرفات، لدى المصالح المختصة.